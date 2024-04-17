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Критик Соседов: было очевидно, что «Би-2» не будут популярны за границей

Критик Соседов: было очевидно, что «Би-2» не будут популярны за границей

Не все известные музыкальные исполнители РФ могут повторить свой успех за пределами страны. Музыкальный критик Сергей Соседов обсудил причины отсутствия популярности таких артистов за границей, упоминая уход гитариста Андрея Звонкова из группы «Би-2» как пример.

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