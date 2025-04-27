В России на 9% выросла выживаемость пациентов с онкологией

В России за счет реализации национального проекта по борьбе с онкологическими заболеваниями удалось добиться заметных успехов: число пациентов, проживающих более пяти лет с момента установления диагноза, увеличилось почти на 9%.
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