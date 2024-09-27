Прогноз на матч Родина-2 – Химик 29 сентября 2024 года

БОНУС от Лиги Ставок: фрибет 4 444 ₽ и подписка на 4 месяца на ОККО Матч между Родина-2 и Химиком в рамках 11 тура Второй лиги А России обещает быть интересным противостоянием, так как обе команды находятся в верхней части турнирной таблицы и стремятся укрепить свои позиции.
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