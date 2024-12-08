lw cot Lean Hog Futures CME_DL:HE1! RandyKreisel list of commodities with COT indicators.
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lw cot Lean Hog Futures CME_DL:HE1! RandyKreisel list of commodities with COT indicators.