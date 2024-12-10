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Свежие комментарии

AT: Зеленский увиливает от любых обязательств по мирному соглашению с Россией

AT: Зеленский увиливает от любых обязательств по мирному соглашению с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже "увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя" по поводу возможного соглашения с Россией.

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Комментарии
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АТ
Александр Ткаченко
Евреец он и в Украине евреец.
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