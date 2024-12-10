AT: Зеленский увиливает от любых обязательств по мирному соглашению с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом в Париже "увиливает от любых обязательств, которые он мог взять на себя" по поводу возможного соглашения с Россией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии