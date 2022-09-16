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Власти Молдавии нужен разрыв газового контракта — экс-премьер республики

Власти Молдавии нужен разрыв газового контракта — экс-премьер республики

Невыполнение Молдавией своих обязательств по газовому контракту означает намерение страны разорвать действующее соглашение с «Газпромом», заявил бывший глава правительства республики Ион Кику 16 сентября в в эфире телеканала Primul in Moldova.

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