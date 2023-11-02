Водитель Toyota Corolla погиб на заснеженной трассе под Новосибирском

Сегодня около 13:00 45-летний водитель на Toyota Corolla, двигаясь по дороге Н-2107 Инская-Барышево со стороны села Плотниково в сторону села Барышево, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Nissan Diesel.
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