Магуайр, Хокинс и Аллен вышли в 1/8 финала Scottish Open 2024

Завершился третий день турнира Scottish Open 2024 в Эдинбурге, по итогам которого Стивен Магуайр, Барри Хокинс, Марк Аллен и Стюарт Бинхэм вышли в 1/8 финала, сообщает WST Стивен Магуайр (фото: WST)Все Новости и результаты Scottish Open 2024 Результаты, турнирная таблица Scottish Open 2024 Квалификация - результаты Scottish Open 2024 Scottish Open 2024.