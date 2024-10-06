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Ученые нашли лекарство от эпилепсии в яде ракообразных

Ученые нашли лекарство от эпилепсии в яде ракообразных

Xibalbanus tulumensis относится к ремипедам и напоминает многоножку.Немецкие ученые из Университета Гете во Франкфурте-на-Майне обнаружили новые компоненты для лекарств от эпилепсии в яде морского ракообразного Xibalbanus tulumensis.

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