Ученые нашли лекарство от эпилепсии в яде ракообразных

Xibalbanus tulumensis относится к ремипедам и напоминает многоножку.Немецкие ученые из Университета Гете во Франкфурте-на-Майне обнаружили новые компоненты для лекарств от эпилепсии в яде морского ракообразного Xibalbanus tulumensis.
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