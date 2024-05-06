Посол ФРГ на Украине Йегер анонсировал передачу Киеву дополнительных систем ПВО

Посол Германии на Украине Мартин Йегер во время поездки в Харьковскую область анонсировал передачу Киеву дополнительных новых систем противовоздушной обороны малого радиуса действия Skynex и систем Patriot, IRIS-Е.
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