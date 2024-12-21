Россиян предупредили о новой уловке мошенников перед Новым годом

В преддверии Нового года злоумышленники способны открывать фальшивые интернет-магазины, а их посещение чревато потерей денег и персональных данных, сообщил в беседе с РИА Новости член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии