«Играли в ТЦК»: в украинском детском лагере издевались над сыном военнослужащего Не секрет, что украинские дети нередко играют в блокпосты, ТЦК и прочие малоприятн.
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