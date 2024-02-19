В СПбПУ создали препарат, который уменьшает количество метастазов в 10 раз

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали новые противоопухолевые соединения на основе тиенопиримидинов для повышения эффективности терапии онкологических заболеваний.
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