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Военное обозрение

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Модернизированный комплекс обороны «Витебск» показал эффективность при защите вертолётов от средств поражения ПВО ВСУ

Модернизированный комплекс обороны «Витебск» показал эффективность при защите вертолётов от средств поражения ПВО ВСУ

Бортовой комплекс обороны (БКО) "Витебск" прошел модернизацию и надежно защищает вертолеты армейской авиации от применяемых противником средств поражения в зоне СВО.

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