Россия готовит список требований для прекращения огня на Украине — Рубио

Россия готовит перечень требований для согласия на режим прекращения огня, заявил госсекретарь США Марко Рубио 17 мая, рассказывая об итогах телефонного разговора с главой МИД РФ Сергее Лавровым в эфире телеканала CBS.
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