В Махачкале прошел круглый стол по сохранению языков народов Дагестана

К Международному дню родного языка в Центре этнической культуры прошел круглый стол на тему “Сохранение языкового многообразия народов Дагестана как приоритетная задача государственной национальной политики в республике”.
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