22 путешественника, которые распробовали Азию на вкус и увезли оттуда светлые воспоминания

Пожалуй, любая из стран Азии умеет очаровывать путешественников буквально с первых минут. Из местных ресторанчиков доносятся непривычные ароматы, а внутри подают блюда, которые раньше многие видели только на фотографиях.
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