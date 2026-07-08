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Гражданочка

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«В телефонах своих дома сидите, на даче мне этого не надо!» – заявила бабушка

«В телефонах своих дома сидите, на даче мне этого не надо!» – заявила бабушка— Мам, привет. Хотела тебя спросить: у тебя какие планы на ближайшие пару недель? На даче будешь или в город приедешь? Люся звонила матери, как всегда, на бегу, по дороге с работы, старалась говорить быстро и по делу.

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