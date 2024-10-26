Михаил Миненков: детей нужно рожать "для себя", а не ожидать денежной поддержки от государства

Мэр Невинномысска Михаил Миненков поделился своими взглядами на патриотизм и демографию. Он утверждает, что настоящий патриот обязан любить свою Родину и рожать для нее детей, не ожидая материальной поддержки от государства.
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