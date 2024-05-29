В Госавтоинспекции Невьянска подвели итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога»

С 24 мая по 26 мая 2024 года на территории обслуживания МО МВД России «Невьянский» проводился 2 этап оперативно – профилактического мероприятия «Безопасная дорога», направленное на пресечение правонарушений связанных с управлением транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения, лишенных права управления либо не имеющих такого права.