Появилось видео с работой СК РФ на месте происшествия в Ивановской области

В Сети появилось видео работы сотрудников Следственного комитета РФ нам месте инцидента в городе Южа Ивановской области, где пятеро школьников провалились в яму с кипятком, образовавшуюся из-за прорыва теплотрассы.
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