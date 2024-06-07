Беглов пообщался с талибами* на ПМЭФ

Губернатор Петербурга обрадовался таким гостям. 7 июня, в пятницу, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретился с делегацией движения «Талибан» (*в России признан запрещенным террористическим движением).
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