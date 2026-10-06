Марина Ворожищева поделилась трогательной фотографией с новорожденным

Марина Ворожищева и Илья Ермолов рады рождению второго сына, появившегося 27 июля. Сегодня актриса поделилась нежной фотографией, отражающей ее непростой, но прекрасный путь второго материнства, подчеркнув, что это нелегко, но необходимо.
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