Марина Ворожищева поделилась трогательной фотографией с новорожденным

Марина Ворожищева и Илья Ермолов рады рождению второго сына, появившегося 27 июля. Сегодня актриса поделилась нежной фотографией, отражающей ее непростой, но прекрасный путь второго материнства, подчеркнув, что это нелегко, но необходимо.