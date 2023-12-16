Последние события в столичном регионе «небратьев», которые последовали после резких и неожиданных хлопков и вспышек со стороны наших воздушно-космических соединений, привлекли широкое внимание и вызвали множество обсуждений среди экспертов и общественности.
«Их там в бункере тьма осталась»: «Искандер» прилетел на сборище иностранных специалистов с «небратьями»
Комментарии
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Александр Симаков
Вы прочти ещё раз сводку Генштаба Украины (выделена чёрным). Россияне атаковали Киев... зенитными ракетами С- 400 (!!!) А перед НАТО хохлы отвечать не будут - безопасность бункеров с высшим командованием НАТО обеспечивает само НАТО (только это не офишируется) зенитно-ракетными комплексами "Пэтриот", английскими (ЗСУ) Stormer HVM, немецкими ЗСУ Gepard, ЗРК IRIS-T SLM, ЗРК NASAMS и прочими ЗРК. Если поднимут шум - это будет очередная антиреклама всего ПВО НАТО.
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3 час.
НП
Наталья Павлова
Ракеты сбивали хохлы? Они сами утверждают, что сбили ВСЕ российские ракеты. Значит и по бункеру с НАТОвцами долбанули они! НАТОвцы, которые отвечают за пезопасность бункера, не ожидая от хохлов такого подвоха, и чихнуть не успели. Чтобы было Вам понятно, я прекрасно понимаю, что не хохлы раздолбили НАТОвский бункер, а наши ракеты. Я стебусь над теми оправданиями, которыми прикрываются хохлы.
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2 час.
Александр Симаков
Простите, не понял, что Вы стебаетесь (слово-то какое корявое, но очень точно отражающее суть😀) над хохлами. Не смею Вам советовать, но в случаях стёба после окончания фразы можно ставить смайлик 😀. Чтобы до таких, как я тугодумов, сразу доходило, что Вы стебаетесь. 😀
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2 час.
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