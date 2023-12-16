«Их там в бункере тьма осталась»: «Искандер» прилетел на сборище иностранных специалистов с «небратьями»

Александр Симаков Вы прочти ещё раз сводку Генштаба Украины (выделена чёрным). Россияне атаковали Киев... зенитными ракетами С- 400 (!!!) А перед НАТО хохлы отвечать не будут - безопасность бункеров с высшим командованием НАТО обеспечивает само НАТО (только это не офишируется) зенитно-ракетными комплексами "Пэтриот", английскими (ЗСУ) Stormer HVM, немецкими ЗСУ Gepard, ЗРК IRIS-T SLM, ЗРК NASAMS и прочими ЗРК. Если поднимут шум - это будет очередная антиреклама всего ПВО НАТО.

НП Наталья Павлова Ракеты сбивали хохлы? Они сами утверждают, что сбили ВСЕ российские ракеты. Значит и по бункеру с НАТОвцами долбанули они! НАТОвцы, которые отвечают за пезопасность бункера, не ожидая от хохлов такого подвоха, и чихнуть не успели. Чтобы было Вам понятно, я прекрасно понимаю, что не хохлы раздолбили НАТОвский бункер, а наши ракеты. Я стебусь над теми оправданиями, которыми прикрываются хохлы.