Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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«Их там в бункере тьма осталась»: «Искандер» прилетел на сборище иностранных специалистов с «небратьями»

«Их там в бункере тьма осталась»: «Искандер» прилетел на сборище иностранных специалистов с «небратьями»

Последние события в столичном регионе «небратьев», которые последовали после резких и неожиданных хлопков и вспышек со стороны наших воздушно-космических соединений, привлекли широкое внимание и вызвали множество обсуждений среди экспертов и общественности.

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Комментарии
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Александр Симаков
Вы прочти ещё раз сводку  Генштаба Украины (выделена чёрным).  Россияне атаковали Киев... зенитными ракетами С- 400 (!!!)   А перед НАТО хохлы отвечать не будут - безопасность бункеров с высшим командованием НАТО  обеспечивает само НАТО (только это не офишируется)  зенитно-ракетными комплексами &quot;Пэтриот&quot;, английскими (ЗСУ) Stormer HVM,   немецкими ЗСУ Gepard, ЗРК IRIS-T SLM, ЗРК NASAMS  и прочими ЗРК. Если поднимут шум - это будет очередная антиреклама всего ПВО НАТО.
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3 час.
НП
Наталья Павлова
Ракеты сбивали хохлы? Они сами утверждают, что сбили ВСЕ российские ракеты. Значит и по бункеру с НАТОвцами долбанули они! НАТОвцы, которые отвечают за пезопасность бункера, не ожидая от хохлов такого подвоха, и чихнуть не успели.                                                                                    Чтобы было Вам понятно, я прекрасно понимаю, что не хохлы раздолбили НАТОвский бункер, а наши ракеты. Я стебусь над теми оправданиями, которыми прикрываются хохлы.
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2 час.
Александр Симаков
Простите, не понял, что Вы стебаетесь  (слово-то какое корявое, но очень точно отражающее суть😀) над хохлами. Не смею Вам советовать, но в случаях стёба после окончания фразы можно ставить смайлик 😀. Чтобы до таких, как я тугодумов, сразу доходило, что Вы стебаетесь. 😀
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2 час.

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