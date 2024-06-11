Школу в омском в микрорайоне «Серебряный берег» достроит подрядчик из Ингушетии. ООО «Русстрой» должно завершить работы на объекте до конца года.
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Школу в омском в микрорайоне «Серебряный берег» достроит подрядчик из Ингушетии. ООО «Русстрой» должно завершить работы на объекте до конца года.