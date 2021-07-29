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Странные требования парня

Странные требования парня

Три месяца встречаюсь с пранем, разведен, двое детей. Стали ссориться, т.к. заявил мне, что он, возможно, будет жить со своими детьми (сын 6 лет и дочь, ей 13 лет), т.

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Элина Морозова
Если дети будут жить с ним, то алименты должна платить бывшая жена.
Сергей Лахов
Мы что этой даме или дебилу парню совет должны дать или посочувствовать.? Ни то , ни другое, ни третье. Ну ни пара вы оба, ни пара.

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