Белорусский музыкальный театр привезет в Тверь мюзиклы и водевили

В сентябре в Тверь с гастролями приедет Белорусский музыкальный театр. Тверских театралов ждет яркое событие: 23 и 24 сентября на сцене Тверского академического театра драмы пройдут гастроли Белорусского государственного академического музыкального театра.
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