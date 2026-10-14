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SPLETNIK

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"У "Яндекса" разбиты дата-центры, у людей разрушены дома". В сети снова "отменяют" Анастасию Миронову из-за рекламы на фоне руин

"У "Яндекса" разбиты дата-центры, у людей разрушены дома". В сети снова "отменяют" Анастасию Миронову из-за рекламы на фоне руин

В сети осудили основательницу бренда косметики Predubezhdai, 32-летнюю блогершу Анастасию Миронову, за рекламу с руинами.

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