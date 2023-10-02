Россия вернется к идее международного расследования взрывов на "Северных потоках"

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия обязательно вернется к идее инициировать международное расследование диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии