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Всё о женщинах

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Психолог предупредил о росте тревожности из-за эротического контента

Психолог предупредил о росте тревожности из-за эротического контента

Он способствует «эмоциональной раскачке» и не может оказывать успокоительное действие. Чтобы минимизировать негативный эффект, необходимо сократить время пребывания в интернете и соблюдать «сетевую гигиену».

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