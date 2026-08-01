Психолог предупредил о росте тревожности из-за эротического контента

Он способствует «эмоциональной раскачке» и не может оказывать успокоительное действие. Чтобы минимизировать негативный эффект, необходимо сократить время пребывания в интернете и соблюдать «сетевую гигиену».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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