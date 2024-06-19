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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дуайт Ховард, Демаркус Казинс и Куинн Кук в июле выступят за тайваньскую команду

Экс-игроки чемпионских «Лейкерс» 2020 года в июле выступят в составе «Тайваньских Мустангов» в турнире Asian Tournament.

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