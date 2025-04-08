Как ФНЛ открывает дорогу молодым футболистам в профессиональный спорт Сергеева ТатьянаФутбольная Национальная Лига за время своего существования уже закрепилась в статусе лиги, которая может открывать новые таланты.
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