120 тверских водителей попрощались с тонировкой

За неделю в Твери сотрудники ГИБДД составили 120 административных материалов за «Тонировку». Сотрудники Госавтоинспекции продолжают пресекать факты езды со светопропускаемостью стекол, которая не соответствует требованиям.
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