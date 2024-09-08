Стартапы получают штрафы, а иногда и запрет со стороны отдельных штатов

В 2022 году компания Carta была лишена лицензии на ведение бизнеса в Иллинойсе за неуплату франшизного налога - налога на национальные корпорации, ведущие бизнес в штате, согласно документам штата, полученным TechCrunch.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии