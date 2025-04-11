Мосгорсуд оштрафовал покинувшего Россию рэпера Лигалайза*

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал покинувшего РФ рэпера Андрея Меньшикова*, известного как Лигалайз*, на 50 тысяч рублей за игнорирование предупреждения, связанного с законом об иностранных агентах.
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