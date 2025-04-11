Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 504 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ирина
    ГАВНОУспенская заявила...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Певица?🤣 Затёртую до дыр девицу считать певицей...Певица Ольга Бузо...
  • unarova Унарова
    Пишите о тех, кто растит хлеб, плавит сталь, строит дома, учит детей и тех, кто бьется с недругами не на жизнь, а на ...Успенская заявила...

Мосгорсуд оштрафовал покинувшего Россию рэпера Лигалайза*

Мосгорсуд оштрафовал покинувшего Россию рэпера Лигалайза*

Бутырский районный суд Москвы оштрафовал покинувшего РФ рэпера Андрея Меньшикова*, известного как Лигалайз*, на 50 тысяч рублей за игнорирование предупреждения, связанного с законом об иностранных агентах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх