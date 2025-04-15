Россияне оценили доступность жилья в городах и поселках

70% россиян считают жилье в их городах недоступным Большинство граждан заявили о недоступности жилья в их населенном пункте и уверены, что ситуация не изменится в лучшую сторону в ближайшие пару лет Около 70% россиян заявили, что жилье в их городах и поселках является недоступным.