Россияне оценили доступность жилья в городах и поселках

70% россиян считают жилье в их городах недоступным Большинство граждан заявили о недоступности жилья в их населенном пункте и уверены, что ситуация не изменится в лучшую сторону в ближайшие пару лет Около 70% россиян заявили, что жилье в их городах и поселках является недоступным.
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