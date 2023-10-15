Сдавайте валюту комиссарам, господа – не всю, и не навсегда

Экономика и финансы – отнюдь не последние из тех сфер, которые подвержены магии слова. И когда борьбу за укрепление рубля ведут большие люди из ЦБ и Минфина, это вряд ли что-то всерьёз меняет, но если за дело взялся первый человек в стране, то результат будет.