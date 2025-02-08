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Экс-сотрудники спецслужб США сочли коварством кадровые перестановки в ЦРУ

Экс-сотрудники спецслужб США сочли коварством кадровые перестановки в ЦРУ

Экс-сотрудники спецслужб США обратились в конгресс с просьбой расследовать инициативу Центрального разведывательного управления (ЦРУ) об увольнении сотрудников с сохранением зарплаты и льгот на восемь месяцев.

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