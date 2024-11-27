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Военное обозрение

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Программа SLCM-N - старые песни на новый лад

Программа SLCM-N - старые песни на новый лад

Смена администрации Белого дома с демократической на республиканскую, скорее всего, приведёт к дефициту шампанского в магазинах, расположенных недалеко от штаб-квартир корпораций американского ВПК.

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