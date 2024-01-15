Иран нанёс удары по объектам связанным с США и Израилем в иракском Эрбиле

Армия Ирана – Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанесла массированный удар баллистическими ракетами и БПЛА по объектам связанным с США и Израилем, а также спонсируемым ими террористам в иракском городе Эрбиль.
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