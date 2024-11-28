Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили отремонтированный ИВС в Керчи. Изолятор временного содержания (ИВС) после ремонта был введен в работу в марте 2024 года.
Еда в ИВС
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Члены общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили отремонтированный ИВС в Керчи. Изолятор временного содержания (ИВС) после ремонта был введен в работу в марте 2024 года.
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