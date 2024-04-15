В Новосибирске в торговых центрах начали искать мигрантов-уклонистов

Силовики проверяют исполнение законодательства о воинской службе среди трудовых мигрантов.В торговых центрах Новосибирска начали работу по выявлению уклонистов от воинской службы среди трудовых мигрантов.
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