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В Новосибирске в торговых центрах начали искать мигрантов-уклонистов

В Новосибирске в торговых центрах начали искать мигрантов-уклонистов

Силовики проверяют исполнение законодательства о воинской службе среди трудовых мигрантов.В торговых центрах Новосибирска начали работу по выявлению уклонистов от воинской службы среди трудовых мигрантов.

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