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Молдова присоединилась к европейской автомобильной системе

Молдова присоединилась к европейской автомобильной системе

Молдова присоединилась к европейской системе об автомобилях и водительских удостоверениях. Решением правительства, принятом на заседании в четверг, Молдова присоединяется к соответствующему соглашению, подписанному в 2020 году в Люксембурге.

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