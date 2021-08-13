Молдова присоединилась к европейской автомобильной системе

Молдова присоединилась к европейской системе об автомобилях и водительских удостоверениях. Решением правительства, принятом на заседании в четверг, Молдова присоединяется к соответствующему соглашению, подписанному в 2020 году в Люксембурге.
Молдова присоединилась к европейской системе об автомобилях и водительских удостоверениях. Решением правительства, принятом на заседании в четверг, Молдова присоединяется к соответствующему соглашению, подписанному в 2020 году в Люксембурге.
Свежие комментарии