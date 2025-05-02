Лучшие позы для удачного ракурса: гайд по позированию от профессионального фотографа

Один кадр может рассказать о вас больше, чем десятки слов. Позирование — это навык работы с телом, чтобы передать нужное настроение, подчеркнуть достоинства и не зафиксировать то, что может помешать восприятию образа.
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