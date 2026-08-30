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Мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг» на фишинговых сайтах

Мошенники начали рассылать россиянам ссылки на поддельные сайты, имитирующие портал «Госуслуги». После перехода пользователю демонстрируют якобы происходящий взлом личного кабинета.

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