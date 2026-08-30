Мошенники начали имитировать взлом «Госуслуг» на фишинговых сайтах

Мошенники начали рассылать россиянам ссылки на поддельные сайты, имитирующие портал «Госуслуги». После перехода пользователю демонстрируют якобы происходящий взлом личного кабинета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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