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Названа выгода России от решения Байдена по экспорту СПГ

Названа выгода России от решения Байдена по экспорту СПГ

Аналитик Демидов: сокращение поставок СПГ из США в Европу приведет к росту цен Сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу приведет к росту цен, рассказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.

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