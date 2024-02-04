Названа выгода России от решения Байдена по экспорту СПГ

Аналитик Демидов: сокращение поставок СПГ из США в Европу приведет к росту цен Сокращение поставок сжиженного природного газа (СПГ) из США в Европу приведет к росту цен, рассказал независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии