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Названа стоимость празднования новогоднего корпоратива в России

Названа стоимость празднования новогоднего корпоратива в России

В среднем по России стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется россиянам в 39 800 рублей, а при аренде отдельного помещения — 34 500 рублей.

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