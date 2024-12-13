Названа стоимость празднования новогоднего корпоратива в России

В среднем по России стоимость новогоднего корпоратива в загородном доме с организацией под ключ, музыкантами, Дед Морозом и Снегурочкой обойдется россиянам в 39 800 рублей, а при аренде отдельного помещения — 34 500 рублей.
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