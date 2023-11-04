Музыкальное шоу Pink Floyd Universe с симфоническим оркестром в Государственном Кремлёвском дворце

Шоу, объехавшее крупнейшие города России, прозвучит в Кремле. Профессиональные музыканты на сцене досконально воссоздадут звучание и облик легендарной группы, а световое и лазерное шоу обеспечат ощущение присутствия на реальном концерте прославленного британского коллектива.
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