Музыкальное шоу Pink Floyd Universe с симфоническим оркестром в Государственном Кремлёвском дворце

Шоу, объехавшее крупнейшие города России, прозвучит в Кремле. Профессиональные музыканты на сцене досконально воссоздадут звучание и облик легендарной группы, а световое и лазерное шоу обеспечат ощущение присутствия на реальном концерте прославленного британского коллектива.