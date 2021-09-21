Европарламент взял след, теперь главное не выйти на самих себя...

Всем памятна "мужественная" борьба европейских политиков против агрессивного российского газа. Они делали всё, чтобы препятствовать поставкам голубого топлива из России, а теперь, когда рак уже свистнул аж по 980 баксов за тысячу кубов, группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня.