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Европарламент взял след, теперь главное не выйти на самих себя...

Европарламент взял след, теперь главное не выйти на самих себя...

Всем памятна "мужественная" борьба европейских политиков против агрессивного российского газа. Они делали всё, чтобы препятствовать поставкам голубого топлива из России, а теперь, когда рак уже свистнул аж по 980 баксов за тысячу кубов, группа из примерно 40 депутатов Европейского парламента направила в Европейскую комиссию письмо с призывом расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия "Газпрома", которые якобы привели к росту цен на газ в Европе до рекордного уровня.

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Vasily Golov
7 млрд куб.м газа не допоставили США.Молчит Европарлемент.Жалко такого союзничка критиковать.Это он предложил отказаться Европе от длительных контрактов на поставку газа.Цены вверх.но в Азии и Латинской Америке дороже 970$. Логистика дешевле и прибыль выше.Европа там на задворках.
novichokspb waisman
К сожалению европарлам не на высоте рейтинга мыслерождения, а ведь нам, россиянам, нужны соседи с исправными мозгами...
Александр
Они все с кружевными трусами на головах.
Александр Иванов
Ну теперь поржем как с Навальным!!
Tamara Kukushkina
Европа рулит,Европа получает по заслугам.
Алла Дубинина
Вставляя палки в движение газа из России они скоро научаться скакать как на Украине иначе замерзнут. Как говорится с кем поведешься от того и наберешься Украина научит ЕС скакать до одури.
Серж Южанин
Сергей Ковалев
громкими криками дыру евроэнергетики не закрыть. решили поиграть в зелёных? - ваш выбор! но пара вопросов: 1) мiр нуждается в кратном! увеличении выработки ЭЭ; 2) более 80% всей энергии на Земле производят тепловые двигатели... и? играйте дальше. Росатом! - вот выход из сложившейся ситуации. а пока ПГ от ГАЗПРОМа. и это не Россия, это Европа сама, своими руками, сложила пазл.
АЛЕКСАНДР
Поделом зажравшимся дебилам, хоть что-то радует, глядя на их кудахканье.

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