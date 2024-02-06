Производители алюминия Европы призвали запретить импорт этого металла из России

Ассоциация производителей алюминия ЕС, поддерживаемая Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей, оказывает давление на Брюссель с целью введения эмбарго на импорт этого металла из России в рамках 13-го пакета санкций.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии