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Производители алюминия Европы призвали запретить импорт этого металла из России

Производители алюминия Европы призвали запретить импорт этого металла из России

Ассоциация производителей алюминия ЕС, поддерживаемая Литвой, Латвией, Эстонией и Польшей, оказывает давление на Брюссель с целью введения эмбарго на импорт этого металла из России в рамках 13-го пакета санкций.

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